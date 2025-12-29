American Woodmark Aktie
WKN: 871501 / ISIN: US0305061097
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Woodmark-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden American Woodmark-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der American Woodmark-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 80,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,381 American Woodmark-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 679,96 USD, da sich der Wert eines American Woodmark-Papiers am 26.12.2025 auf 54,92 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32,00 Prozent vermindert.
Am Markt war American Woodmark jüngst 800,55 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
