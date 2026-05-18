American Woodmark Aktie
WKN: 871501 / ISIN: US0305061097
|American Woodmark-Performance
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18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Woodmark-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das American Woodmark-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das American Woodmark-Papier bei 61,55 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die American Woodmark-Aktie investierten, hätten nun 162,470 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 35,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 740,05 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 42,60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von American Woodmark bezifferte sich zuletzt auf 515,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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