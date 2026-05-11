American Woodmark Aktie
WKN: 871501 / ISIN: US0305061097
|Langfristige Performance
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Woodmark von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der American Woodmark-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72,76 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die American Woodmark-Aktie investierten, hätten nun 13,744 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 38,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 530,24 USD wert. Das entspricht einem Minus von 46,98 Prozent.
Zuletzt ergab sich für American Woodmark eine Börsenbewertung in Höhe von 562,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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