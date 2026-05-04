American Woodmark Aktie

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WKN: 871501 / ISIN: US0305061097

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Langfristige Performance 04.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Woodmark von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren American Woodmark-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das American Woodmark-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der American Woodmark-Anteile betrug an diesem Tag 98,72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,013 American Woodmark-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 01.05.2026 44,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,09 Prozent.

Der Börsenwert von American Woodmark belief sich zuletzt auf 645,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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