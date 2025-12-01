American Woodmark Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Woodmark von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das American Woodmark-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 90,78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in American Woodmark-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,102 American Woodmark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 55,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,73 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 39,27 Prozent gleich.
American Woodmark markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 805,00 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
