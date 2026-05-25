NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Woodmark von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in American Woodmark-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 25.05.2023 wurde die American Woodmark-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Woodmark-Papier an diesem Tag 58,67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Woodmark-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,704 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,30 USD, da sich der Wert eines American Woodmark-Papiers am 22.05.2026 auf 38,90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,70 Prozent abgenommen.

American Woodmark wurde am Markt mit 566,61 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at