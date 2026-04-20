American Woodmark Aktie
WKN: 871501 / ISIN: US0305061097
|American Woodmark-Anlage
|
20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Woodmark von vor einem Jahr bedeutet
Am 20.04.2025 wurden American Woodmark-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der American Woodmark-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 56,31 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Woodmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,759 American Woodmark-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.04.2026 768,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,25 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 23,19 Prozent verkleinert.
American Woodmark wurde jüngst mit einem Börsenwert von 630,94 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Woodmark Corp.
Analysen zu American Woodmark Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Woodmark Corp.
|37,00
|6,32%