American Woodmark Aktie

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WKN: 871501 / ISIN: US0305061097

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American Woodmark-Anlage 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Woodmark von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren American Woodmark-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.04.2025 wurden American Woodmark-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der American Woodmark-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 56,31 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Woodmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,759 American Woodmark-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.04.2026 768,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,25 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 23,19 Prozent verkleinert.

American Woodmark wurde jüngst mit einem Börsenwert von 630,94 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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