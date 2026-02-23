NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Woodmark von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die American Woodmark-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem American Woodmark-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 70,68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 141,483 American Woodmark-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 118,28 USD, da sich der Wert eines American Woodmark-Papiers am 20.02.2026 auf 57,38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18,82 Prozent vermindert.

Der American Woodmark-Wert an der Börse wurde auf 839,39 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at