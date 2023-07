NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Americas Car-Mart-Investment abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 86,41 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investierten, hätten nun 11,573 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 212,94 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 12.07.2023 auf 104,81 USD belief. Damit wäre die Investition 21,29 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Americas Car-Mart zuletzt 656,21 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at