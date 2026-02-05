NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Americas Car-Mart eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Americas Car-Mart-Papier an diesem Tag bei 22,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,352 Americas Car-Mart-Anteilen. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Papiere wären am 04.02.2026 113,84 USD wert, da der Schlussstand 26,16 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,84 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Americas Car-Mart einen Börsenwert von 207,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at