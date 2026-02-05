America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Langfristige Investition
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Americas Car-Mart-Papier an diesem Tag bei 22,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,352 Americas Car-Mart-Anteilen. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Papiere wären am 04.02.2026 113,84 USD wert, da der Schlussstand 26,16 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,84 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Americas Car-Mart einen Börsenwert von 207,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu America's Car-Mart Inc.
Analysen zu America's Car-Mart Inc.
Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|24,45
|-1,41%
