NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren eingefahren
Das Americas Car-Mart-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Americas Car-Mart-Anteile betrug an diesem Tag 25,02 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investierten, hätten nun 399,680 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 531,57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5,32 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 216,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
