NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Americas Car-Mart-Investition eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Americas Car-Mart-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Americas Car-Mart-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43,07 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,322 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.07.2023 gerechnet (113,98 USD), wäre die Investition nun 264,64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +164,64 Prozent.

Jüngst verzeichnete Americas Car-Mart eine Marktkapitalisierung von 724,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at