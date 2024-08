NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Americas Car-Mart-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 08.08.2021 wurde die Americas Car-Mart-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Americas Car-Mart-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 158,35 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hat, hat nun 63,151 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.08.2024 3 692,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,47 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 63,08 Prozent.

Jüngst verzeichnete Americas Car-Mart eine Marktkapitalisierung von 380,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

