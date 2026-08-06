NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde die Americas Car-Mart-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Americas Car-Mart-Papier bei 115,34 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 86,700 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 3,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 295,65 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 97,04 Prozent vermindert.

Americas Car-Mart wurde am Markt mit 27,56 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at