America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Lohnende Americas Car-Mart-Anlage?
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Americas Car-Mart-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Americas Car-Mart-Papier bei 115,34 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 86,700 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 3,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 295,65 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 97,04 Prozent vermindert.
Americas Car-Mart wurde am Markt mit 27,56 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu America's Car-Mart Inc.
|
06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
03.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
03.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
27.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
27.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
27.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu America's Car-Mart Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|3,23
|-2,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.