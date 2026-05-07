America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Americas Car-Mart-Anlage unter der Lupe
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07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 07.05.2025 wurde das Americas Car-Mart-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21,409 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.05.2026 gerechnet (12,92 USD), wäre das Investment nun 276,60 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 72,34 Prozent.
Americas Car-Mart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 107,89 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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