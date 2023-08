NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Americas Car-Mart-Investment verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Americas Car-Mart-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers betrug an diesem Tag 81,55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, befänden sich nun 1,226 Americas Car-Mart-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Americas Car-Mart-Aktie auf 109,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,84 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 34,84 Prozent.

Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 730,21 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at