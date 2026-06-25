NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Americas Car-Mart-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Americas Car-Mart-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 25,87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 386,548 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 379,98 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 86,20 Prozent verringert.

Americas Car-Mart wurde am Markt mit 32,08 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at