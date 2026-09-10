America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Lohnende Americas Car-Mart-Anlage?
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10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Americas Car-Mart-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Americas Car-Mart-Aktie betrug an diesem Tag 119,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,364 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 12,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,48 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 98,77 Prozent.
Der Marktwert von Americas Car-Mart betrug jüngst 21,52 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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