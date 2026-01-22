America's Car-Mart Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Americas Car-Mart-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 77,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,917 Americas Car-Mart-Papiere. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Aktien wären am 21.01.2026 358,18 USD wert, da der Schlussstand 27,73 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 64,18 Prozent eingebüßt.
Americas Car-Mart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 221,61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
