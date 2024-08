NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Americas Car-Mart-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 119,16 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,392 Americas Car-Mart-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 581,15 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 31.07.2024 auf 69,25 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 581,15 USD, was einer negativen Performance von 41,88 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 434,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at