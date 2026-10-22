America's Car-Mart Aktie

America's Car-Mart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

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Profitable Americas Car-Mart-Anlage? 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurden Americas Car-Mart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Americas Car-Mart-Aktie an diesem Tag bei 26,31 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 38,008 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 0,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25,07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 97,49 Prozent verkleinert.

Americas Car-Mart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,56 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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