NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,40 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Americas Car-Mart-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 155,280 Americas Car-Mart-Aktien. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Aktien wären am 28.10.2026 134,64 USD wert, da der Schlussstand 0,87 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 98,65 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 7,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at