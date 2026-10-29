America's Car-Mart Aktie

America's Car-Mart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

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Lukrative Americas Car-Mart-Investition? 29.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,40 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Americas Car-Mart-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 155,280 Americas Car-Mart-Aktien. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Aktien wären am 28.10.2026 134,64 USD wert, da der Schlussstand 0,87 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 98,65 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 7,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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