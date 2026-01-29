NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

America's Car-Mart Aktie
Vor 5 Jahren wurden Americas Car-Mart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 118,78 USD. Bei einem Americas Car-Mart-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 84,189 Americas Car-Mart-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 213,34 USD wert. Mit einer Performance von -77,87 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 222,24 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
