America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Lohnende Americas Car-Mart-Anlage?
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Americas Car-Mart-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Americas Car-Mart-Anteile an diesem Tag 137,71 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,262 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.06.2026 16,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 98,40 Prozent.
Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 19,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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