America's Car-Mart Aktie

America's Car-Mart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

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Lukratives Americas Car-Mart-Investment? 28.05.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Americas Car-Mart-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Americas Car-Mart-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Americas Car-Mart-Anteile letztlich bei 24,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,632 Americas Car-Mart-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 512,07 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 27.05.2026 auf 12,30 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 48,79 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Americas Car-Mart eine Börsenbewertung in Höhe von 97,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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