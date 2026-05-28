NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Americas Car-Mart-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Americas Car-Mart-Anteile letztlich bei 24,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,632 Americas Car-Mart-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 512,07 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 27.05.2026 auf 12,30 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 48,79 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Americas Car-Mart eine Börsenbewertung in Höhe von 97,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at