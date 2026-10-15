America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Lukrativer Americas Car-Mart-Einstieg?
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15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Americas Car-Mart-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Americas Car-Mart-Anteile 37,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,646 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3,60 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 14.10.2026 auf 1,36 USD belief. Mit einer Performance von -96,40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Americas Car-Mart jüngst 12,23 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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