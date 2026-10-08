America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Profitables Americas Car-Mart-Investment?
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08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren bedeutet
Am 08.10.2021 wurde die Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 117,63 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investierten, hätten nun 85,012 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,21 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 07.10.2026 auf 1,12 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 99,05 Prozent.
Americas Car-Mart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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