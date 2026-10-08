America's Car-Mart Aktie

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WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

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Profitables Americas Car-Mart-Investment? 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Americas Car-Mart-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.10.2021 wurde die Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 117,63 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investierten, hätten nun 85,012 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,21 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 07.10.2026 auf 1,12 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 99,05 Prozent.

Americas Car-Mart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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