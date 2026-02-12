NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,000 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 446,20 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 11.02.2026 auf 22,31 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 55,38 Prozent.

Americas Car-Mart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 194,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at