America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Profitable Americas Car-Mart-Anlage?
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Americas Car-Mart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Americas Car-Mart-Anteile betrug an diesem Tag 44,99 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 222,272 Americas Car-Mart-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (19,05 USD), wäre das Investment nun 4 234,27 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 57,66 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 157,61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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