NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht AmeriServ Financial für Aktionäre vor

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial am 23.07.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,12 USD beschlossen. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. 1,98 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die AmeriServ Financial-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,98 Prozent dezimiert.

Entwicklung der Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging der AmeriServ Financial-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 4,15 USD aus dem Handel. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 3,76 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 4,48 Prozent.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von AmeriServ Financial via NASDAQ 6,41 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 454,10 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

AmeriServ Financial- Dividendenaussichten

Grunddaten von Dividenden-Aktie AmeriServ Financial

AmeriServ Financial ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 70,183 Mio. USD. Dividenden-Aktie AmeriServ Financial besitzt aktuell ein KGV von 9,40. Der Umsatz von AmeriServ Financial betrug in 2025 88,340 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,34 USD.

Redaktion finanzen.at