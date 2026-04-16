AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Profitables AmeriServ Financial-Investment?
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16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der AmeriServ Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3,13 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 319,489 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AmeriServ Financial-Aktie auf 3,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 242,81 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,28 Prozent angezogen.
AmeriServ Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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