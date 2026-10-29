NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AmeriServ Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AmeriServ Financial-Aktie 2,55 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hat, hat nun 3 921,569 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 19 215,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,90 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 92,16 Prozent.

AmeriServ Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 83,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at