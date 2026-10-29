AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|AmeriServ Financial-Performance im Blick
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29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AmeriServ Financial-Aktie 2,55 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hat, hat nun 3 921,569 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 19 215,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,90 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 92,16 Prozent.
AmeriServ Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 83,37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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