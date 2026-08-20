AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Frühe Investition
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AmeriServ Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AmeriServ Financial-Anteile 3,16 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 316,456 AmeriServ Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 566,46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56,65 Prozent.
Am Markt war AmeriServ Financial jüngst 85,32 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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