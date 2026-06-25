NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AmeriServ Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die AmeriServ Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 3,05 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in AmeriServ Financial-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 278,689 AmeriServ Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AmeriServ Financial-Aktie auf 3,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 393,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,93 Prozent angezogen.

Insgesamt war AmeriServ Financial zuletzt 64,87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at