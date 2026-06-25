AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|AmeriServ Financial-Anlage
|
25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die AmeriServ Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 3,05 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in AmeriServ Financial-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 278,689 AmeriServ Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AmeriServ Financial-Aktie auf 3,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 393,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,93 Prozent angezogen.
Insgesamt war AmeriServ Financial zuletzt 64,87 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AmeriServ Financial Inc.
Analysen zu AmeriServ Financial Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AmeriServ Financial Inc.
|3,82
|1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.