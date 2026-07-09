NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AmeriServ Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 09.07.2023 wurde die AmeriServ Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der AmeriServ Financial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 386,100 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AmeriServ Financial-Aktie auf 3,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 467,18 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,72 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte AmeriServ Financial einen Börsenwert von 64,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at