AmeriServ Financial Aktie

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WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025

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Lukrative AmeriServ Financial-Investition? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AmeriServ Financial-Aktie gebracht.

Am 01.10.2023 wurde die AmeriServ Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der AmeriServ Financial-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,65 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 377,358 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 739,62 USD, da sich der Wert eines AmeriServ Financial-Papiers am 30.09.2026 auf 4,61 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73,96 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte AmeriServ Financial einen Börsenwert von 79,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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