Vor 3 Jahren wurden AmeriServ Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des AmeriServ Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die AmeriServ Financial-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,445 AmeriServ Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,84 USD, da sich der Wert eines AmeriServ Financial-Anteils am 25.11.2026 auf 4,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,84 Prozent erhöht.

AmeriServ Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 77,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at