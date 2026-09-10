AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Rentables AmeriServ Financial-Investment?
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10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 5 Jahren eingefahren
AmeriServ Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,73 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 268,097 AmeriServ Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des AmeriServ Financial-Papiers auf 4,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 262,73 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 26,27 Prozent.
Der Marktwert von AmeriServ Financial betrug jüngst 78,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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