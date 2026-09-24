NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 24.09.2025 wurden AmeriServ Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren AmeriServ Financial-Anteile an diesem Tag 2,91 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34,364 AmeriServ Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 161,51 USD, da sich der Wert eines AmeriServ Financial-Anteils am 23.09.2026 auf 4,70 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 161,51 USD entspricht einer Performance von +61,51 Prozent.

Zuletzt verbuchte AmeriServ Financial einen Börsenwert von 76,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at