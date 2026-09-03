AmeriServ Financial Aktie

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WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025

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AmeriServ Financial-Investmentbeispiel 03.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AmeriServ Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AmeriServ Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der AmeriServ Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,03 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 33,003 AmeriServ Financial-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (4,83 USD), wäre das Investment nun 159,41 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 59,41 Prozent gleich.

AmeriServ Financial wurde am Markt mit 84,35 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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