Bei einem frühen AmeriServ Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

AmeriServ Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,09 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3 236,246 AmeriServ Financial-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 080,91 USD, da sich der Wert eines AmeriServ Financial-Anteils am 18.11.2026 auf 4,66 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 50,81 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von AmeriServ Financial belief sich jüngst auf 76,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at