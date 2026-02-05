AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Profitable AmeriServ Financial-Investition?
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der AmeriServ Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs der AmeriServ Financial-Anteile betrug an diesem Tag 3,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 31,746 AmeriServ Financial-Aktien. Die gehaltenen AmeriServ Financial-Papiere wären am 04.02.2026 116,83 USD wert, da der Schlussstand 3,68 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,83 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von AmeriServ Financial betrug jüngst 58,83 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu AmeriServ Financial Inc.
Analysen zu AmeriServ Financial Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AmeriServ Financial Inc.
|3,82
|7,30%
