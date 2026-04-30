NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AmeriServ Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,08 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investierten, hätten nun 32,468 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 123,38 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,38 Prozent zugenommen.

Der AmeriServ Financial-Wert an der Börse wurde auf 64,43 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at