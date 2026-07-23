NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AmeriServ Financial gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem AmeriServ Financial-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 3,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 31,949 AmeriServ Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AmeriServ Financial-Aktien wären am 22.07.2026 132,27 USD wert, da der Schlussstand 4,14 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,27 Prozent angezogen.

Alle AmeriServ Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 66,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at