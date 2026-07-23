AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Performance unter der Lupe
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23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem AmeriServ Financial-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 3,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 31,949 AmeriServ Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AmeriServ Financial-Aktien wären am 22.07.2026 132,27 USD wert, da der Schlussstand 4,14 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,27 Prozent angezogen.
Alle AmeriServ Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 66,36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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