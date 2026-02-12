NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AmeriServ Financial gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem AmeriServ Financial-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,54 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 393,701 AmeriServ Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AmeriServ Financial-Aktien wären am 11.02.2026 1 397,64 USD wert, da der Schlussstand 3,55 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,76 Prozent angezogen.

Alle AmeriServ Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at