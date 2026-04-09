AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Langfristige Anlage
|
09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Die AmeriServ Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,08 USD. Bei einem AmeriServ Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,077 AmeriServ Financial-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.04.2026 179,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,73 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 179,33 USD, was einer positiven Performance von 79,33 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von AmeriServ Financial belief sich zuletzt auf 62,88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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