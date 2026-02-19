AmeriServ Financial Aktie

AmeriServ Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025

AmeriServ Financial-Investment 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AmeriServ Financial-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen AmeriServ Financial-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden AmeriServ Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4,02 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 487,562 AmeriServ Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 601,99 USD, da sich der Wert einer AmeriServ Financial-Aktie am 18.02.2026 auf 3,86 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,98 Prozent verringert.

AmeriServ Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 61,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

