AmeriServ Financial Aktie

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WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025

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AmeriServ Financial-Investment im Blick 05.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AmeriServ Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AmeriServ Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden AmeriServ Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,641 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 4,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,31 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22,31 Prozent.

Insgesamt war AmeriServ Financial zuletzt 76,99 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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