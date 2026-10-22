AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Lukrativer AmeriServ Financial-Einstieg?
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22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AmeriServ Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der AmeriServ Financial-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,19 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 313,480 AmeriServ Financial-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 479,62 USD, da sich der Wert einer AmeriServ Financial-Aktie am 21.10.2026 auf 4,72 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47,96 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von AmeriServ Financial bezifferte sich zuletzt auf 79,00 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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