NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen AmeriServ Financial-Investment verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AmeriServ Financial gewesen.

Am 14.09.2018 wurden AmeriServ Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,40 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 227,273 AmeriServ Financial-Aktien. Die gehaltenen AmeriServ Financial-Papiere wären am 13.09.2023 661,36 USD wert, da der Schlussstand 2,91 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 33,86 Prozent verkleinert.

AmeriServ Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at